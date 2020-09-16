Туркменистан и Татарстан расширяют совместное сотрудничество в торгово-экономической области

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Республика Татарстан Российской Федерации наметили планы для дальнейшего расширения сотрудничества.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», планы были обсуждены в ходе телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Стороны отметили, что в разностороннем туркмено-татарстанском сотрудничестве особое место занимает торгово-экономическое партнёрство, которому за последнее время был придан большой импульс.

Отмечается, что кроме торгово-экономического партнёрства, стороны наладили связи в культурно-гуманитарной сфере, включая области науки и образования.

Согласно данным Госагентства, глава Туркменистана выразил уверенность в продолжении многопланового диалога и совместной работы по наращиванию сотрудничества.

Также, туркменский президент поздравил Рустама Минниханова с победой на выборах и переизбранием на пост главы Татарстана.

Отметим, что Туркменистан и Татарстан сотрудничают в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии.



Напомним, что в июне прошлого года был подписан меморандум между государственным концерном «Туркменхимия» и ООО «Управляющая компания «КЭР-Холдинг» о совместном развитии химической отрасли Туркменистана.

Внешнеторговый оборот за 1-й квартал 2020 года между Татарстаном и Туркменистаном составил 33,2 миллиона долларов, из которых экспорт Татарстана в Туркменистан - 26,5 миллиона долларов, а импорт в Татарстана из Туркменистана - 6,7 миллиона долларов.

(Автор: Джейла Алиева.)

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