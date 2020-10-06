Посол Афганистана в Туркменистане завершает свою дипломатическую миссию

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Афганистана в Туркменистане Наджибуллах Аликхил завершает свою дипломатическую миссию.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, 5 октября 2020 года состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с чрезвычайным и полномочным послом Афганистана в Туркменистане Наджибуллахом Аликхилом.

Сообщается, что в ходе встречи стороны отметили позитивные результаты взаимодействия в политически- дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Отмечается, что посол подчеркнул значимость совместных проектов, включая строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи и оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности развития сотрудничества по культурно-гуманитарной линии.

Ранее сообщалось, что Рашид Мередов и исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар обсудили продвижение транспортных и энергетических проектов.

Напомним, что ранее Туркменистан и Афганистан подписали меморандум о взаимопонимании по отбору земельных участков в рамках реализации афганской части проекта газопровода ТАПИ.

Отметим, что согласно проекту, протяженность ТАПИ составит более 1,8 тысячи километров, а его запланированная мощность - 33 миллиарда кубометров газа в год.

Туркменский участок ТАПИ, который начали строить в декабре 2015 года, составит 205 километров. Затем магистраль пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана - 819 километров - через города Кветта и Мултан и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии. К строительству пакистанской части планировалось приступить в этом году.



(Автор: Джейла Алиева.)

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