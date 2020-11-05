Более 860 тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре – Минсельхоз

Экспорт зерна и муки из Казахстана показывает высокую активность, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В октябре текущего года, по данным Комитета госдоходов Министерства финансов РК и АО «КТЖ», Казахстан реализовал за границу почти 862 тысячи тонн зерна и муки. В том числе 617 тысяч тонн пшеницы, 164 тысячи тонн пшеничной муки (235 тысяч тонн в зерновом эквиваленте) и 9,7 тысячи тонн ячменя.

Больше всего пшеницы и муки закупили Узбекистан (327,6 тысячи тонн), Афганистан (230,3 тысячи тонн) и Таджикистан (150,5 тысяч тонн). Практически весь объём ячменя традиционно выкупается Ираном.

Ранее министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров отмечал, что в текущем году крестьяне Казахстана получили хороший урожай зерновых, отличающийся высоким качеством. Кроме того, глава МСХ заявил, что экспортная стратегия Казахстана в вопросах реализации зерна и муки не претерпит изменений, несмотря на пандемию коронавируса.

27 октября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителем Министерства сельского хозяйства РК, на котором поручил увеличить объемы экспорта переработанной продукции и активно проводить работу по открытию новых рынков сбыта для отечественных аграриев.