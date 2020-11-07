Реализация Плана мероприятий между Азербайджаном и Узбекистаном внесет вклад в расширение двусторонних связей - министр

БАКУ /Trend/ - Реализация Плана мероприятий по развитию сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном внесет вклад в расширение двусторонних связей.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом на встрече с послом Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафхановым сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности и подчеркнул, что азербайджано-узбекские связи успешно развиваются.

"Взаимные официальные визиты Глав государств и проводимые переговоры имеют важное значение в развитии двустороннего сотрудничества",- отметил Джаббаров.

Микаил Джаббаров проинформировал об агрессивной политике Армении и последних провокациях против Азербайджана, совершенных Арменией террористических и военных преступлениях, успешных контрнаступательных операциях Азербайджана по обеспечению безопасности граждан в рамках международного права и освобождению азербайджанских земель от оккупации.

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов подчеркнул, что Азербайджан ведет Отечественную войну и Узбекистан поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках резолюций ООН.

На встрече были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей, государственно-частного партнерства, проведения взаимных выставок и другие вопросы.

Отметим, что объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Узбекистаном за девять месяцев 2020 года составил 52,1 миллиона долларов.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Узбекистаном за отчетный период осталось отрицательным, составив 37 миллионов долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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