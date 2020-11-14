В Азербайджане набирает обороты проектное управление

БАКУ /Trend/ - В этом году 28 специалистов из Азербайджана смогли подтвердить свои компетенции и получить международный статус директора по управлению проектами.

Об этом сказала Trend исполнительный директор Ассоциации по управлению проектами Фатима Ахундова.

По ее словам, в 2019 году статус директора по управлению проектами в Азербайджане получили 25 специалистов.

"Сегодня в связи с изменением общей ситуации в Азербайджане из-за пандемии и введенного режима карантина многие субъекты бизнеса переходят на новый формат управления - так формируется новая культура коммуникации в компаниях на разных уровнях", - отметила Ахендова.

Она подчеркнула, что проекты, которые финансируются посредством банковского кредитования или внешних инвестиций больше пострадали в этот тяжелый для всех период.

"В конце 2019 года Ассоциация по управлению проектами Азербайджана начала сотрудничать с нефтяной компанией BP и ASAN Xidmət. Совместно с компанией BP и ASAN Xidmət в декабре прошлого года был проведен первый форум по управлению проектами", - сказала директор.

Ахундова подытожила, что в период кризиса многие менеджеры и компании стали инвестировать в повышение квалификации и получение международного сертификата IPMA/AzPMA директора по управлению проектами. Ведь наличие международного сертификата безусловно повышает конкурентные преимущества на местном и международном рынках труда.

Азербайджанская ассоциация по управлению проектами (AzPMA) является национальной ассоциацией International Project Management Association в Азербайджане, а также единственным официальным органом по международной сертификации.

AzPMA - негосударственная общественная организация - занимает активную позицию на рынке интеллектуальных услуг в области современных технологий управления проектами и развития компаний. Она основана в 1999 году в Баку и на протяжении своей 20-летней истории реализовала ряд собственных успешных проектов.

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva