Азербайджан примет участие на экспортном форуме «СНГ: перезагрузка»

БАКУ/Trend/ - 16 декабря по инициативе Центра поддержки предпринимательства Приморского края в формате онлайн будет проведен экспортный форум «СНГ: перезагрузка».

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане.

По данным представительства, для приморских экспортеров страны Содружества независимых государств представляют интерес и могут послужить дополнительной возможностью по наращиванию экспортных поставок – в прошлые годы, и в 2020 году в том числе доля СНГ в географии экспорта Приморья не превышает одного процента.

"Ход подготовки к форуму обсудили 13 ноября Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов и генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгений Никифоров с коллегами. В рамках форума планируется включение из студии Торгпредства России в Баку с презентацией о потребностях азербайджанского рынка, требованиях к ввозимой в Азербайджан продукции, перспективных международных мероприятиях в Азербайджане в 2021 году",- отметили в представительстве.

Следует отметить, что у приморских предпринимателей имеется положительный опыт экспортных поставок в Казахстан, Белорусь, Киргизию и Таджикистан.

Отметим, что деятельность торгпредства направлена на развитие экономических связей России с Азербайджаном, содействие продвижению российских экспортных проектов и привлечение инвестиций и передовых технологий в Российскую Федерацию.

Миссия торгового представительства в Азербайджане - создание эффективного механизма продвижения экономических интересов России на мировых рынках.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva