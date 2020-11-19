В Азербайджане прошли испытания хлопкоуборочные комбайны нового поколения

БАКУ/Trend/ - В Геранбойском районе Азербайджана прошли испытания хлопкоуборочные комбайны нового поколения.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана, после Билясуварского района эти комбайны прошли испытания в Геранбойском районе.

"По совместной инициативе Case New Holland Industrial и ОАО «Агросервис» и при поддержке министерства сельского хозяйства комбайны Case New Holland Industrial нового поколения прошли испытания на хлопковых полях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, проект направлен на поддержку фермеров в процессе сбора хлопка.

"Компактная и легкая конструкция запасных частей этих комбайнов позволяет обеспечить более комфортное и быстрое техническое обслуживание. Специалисты считают, что адаптация комбайна нового поколения к потребностям азербайджанских ферм приведет к повышению эффективности в сборе хлопка", - сказали в министерстве сельского хозяйства.

Отметим, что развитие хлопководства в Азербайджане поддерживается государством.

Согласно новому механизму субсидирования, фермеры-хлопководы получают субсидию на посевы. На каждый гектар хлопкового поля фермеру предоставляется субсидия в размере 220 манатов. Выращенная продукция, в зависимости от качества, закупается по 550-650 манатов за тонну.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva