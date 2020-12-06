Азербайджанская хурма будет экспортироваться в Словакию и Чехию

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская хурма будет экспортироваться на рынки Словакии и Чехии.

Об этом сообщил Trend глава Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Азербайджана Гадир Юсифов.

"За первые 10 месяцев 2020 года Азербайджан экспортировал свежую хурму на сумму 35 миллионов долларов",- сказал глава.

По его словам, объем экспорта хурмы за отчетный период составил 50 тысяч тонн.

Глава заявил, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем экспорта свежей хурмы сократился на 24 процента.

"В мае 2020 года из Азербайджана была осуществлена первая экспортная поставка хурмы в ОАЭ в текущем году. Доход от экспорта в мае 2020 года составил 100 тысяч манатов", - подчеркнул он.

Юсифов отметил, что в ближайшем будущем планируется экспорт в Словакию, Чехию и некоторые европейские страны.

Напомним, что Ассоциация производителей хурмы была создана в августе 2017 года по инициативе предпринимателей и при поддержке министерства экономики Азербайджана.

Основными задачами Ассоциации являются увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции, а также расширение географии зарубежных поставок. Доход от экспорта в 2019 году существенно превысил доходы за 2018 год, составив 114 миллионов долларов.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva