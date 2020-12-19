Туркменистан сможет приобрести российскую вакцину от коронавируса

Бизнес 19 декабря 2020 11:05 (UTC+04:00)
Туркменистан сможет приобрести российскую вакцину от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Туркменистан сможет приобрести российскую вакцину от коронавируса, как только её производство достигнет нужных объемов.

Как сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал», посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин.

Посол дал высокую оценку сотрудничеству между Россией и Туркменистаном в борьбе с коронавирусом.

Также он отметил, что Россия на безвозмездной основе поставила в Туркменистан более 50 тысяч тест-систем.

«Кроме того, Туркменистан закупил в России медикаменты и медицинские принадлежности почти на 8 миллионов долларов США. Это соответствующие лекарства, защитные костюмы. Россия поставила в Туркменистан вакцину от сезонного гриппа. Мы надеемся, что наша вакцина «Спутник-V» будет востребована туркменской стороной, и российская сторона поставит ее, как только будут наработаны нужные объёмы этой вакцины на наших предприятиях», - добавил Блохин.

Напомним, что на сегодняшний день в Туркменистане не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Как ранее сказали Trend в министерстве промышленности и торговли России, Российские производители медицинского оборудования занимаются продвижением своей продукции на местном рынке, принимают активное участие в профильных выставочных мероприятиях Туркменистана.

При этом в министерстве отметили, что в связи с распространением в мире пандемии коронавируса акцент закупок сместился в первую очередь на средства индивидуальной защиты (комплекты защиты для медиков, маски, защитные экраны и т.д.), а также средства профилактики и дезинфекции (бактерицидные лампы).

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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