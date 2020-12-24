Узбекистан и Индия работают над двусторонним инвестиционным соглашением

Бизнес 24 декабря 2020 11:00 (UTC+04:00)
Узбекистан и Индия работают над двусторонним инвестиционным соглашением
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