В томатной продукции, экспортируемой из Азербайджана в 2020 году, не был обнаружен вирус – АПБ

БАКУ /Trend/ - В томатной продукции, экспортируемой из Азербайджана в 2020 году во многие страны мира наряду с Казахстаном, не был обнаружен вирус, послуживший основанием для введения ограничений.

Как сообщает Trend со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджанa, об этом сказал председатель Агентства Гошгар Тахмазли на встрече в формате видеоконференции между делегацией Агентства и председателем Комитета государственной инспекции агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Казахстана Алмабеком Марсом.

По его словам, образцы, взятые из грузовых партий, были привлечены к повторным испытаниям в Азербайджанском институте безопасности пищевых продуктов, функционирующем при Агентстве, а также в лабораториях, действующих в Анкаре в Турции.

На встрече была достигнута договоренность о направлении Казахстану результатов мониторинга в теплицах и документов, отражающих отсутствие обнаружения предполагаемого вируса, а также о создании совместной рабочей группы для осуществления дополнительных мер контроля за партиями томатной продукции, импортируемой из Азербайджана в эту страну.

Высоко оценив нынешнее состояние сотрудничества между двумя странами, председатель Комитета, подчеркнул важность дальнейшего развития совместной деятельности в этом направлении.

Отметим, что 26 января состоялась встреча в формате видеоконференции между делегацией Агентства продовольственной безопасности Азербайджанa во Главе с Гошгаром Тахмазли и председателем Комитета государственной инспекции агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Казахстана Алмабеком Марсом. Во встрече приняли участие ответственные лица Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, в том числе посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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