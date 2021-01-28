Aзербайджанская винная продукция будет представлена на международной выставке в Китае

БАКУ /Trend/ - 21-27 марта 2021 года азербайджанская винная продукция будет представлена на китайской ярмарке вина China Food & Drinks Fair (CFDF) в Китае.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Азербайджана за 2020 год, сказал исполняющий обязанности президента фонда Юсиф Абдуллаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в этом году Азербайджан максимально увеличит экспорт и товарооборот продукции относительно 2020 года.

«Одной из главных целей в 2021 году будет увеличение иностранных инвестиций, а также будут разработаны новые концепции для расширения географии экспорта нашей продукции на новые рынки», - сказал Абдуллаев.

Он напомнил,что азербайджанская продукция будет демонстрироваться на международной продовольственной выставке "Gulfood 2021" в Дубае (ОАЭ), которая состоится 21-25 февраля.

Также, по словам Абдуллаева, 30 марта – 2 апреля 2021 года азербайджанская строительная продукция будет представлена на Международной выставке MosBuild-2020 в Москве.

Отметим, что AZPROMO является совместной государственно-частной инициативой, созданной министерством экономики Азербайджана в 2003 году с целью содействия экономическому развитию путем привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экспорта в ненефтяном секторе.

Напомним, что за рубежом уже действуют семь торговых домов Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva