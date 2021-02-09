Микаил Джаббаров обсудил со словацкой делегацией взаимную активизацию инвестиционных инициатив (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с временным поверенным в делах Словакии в Азербайджане Миланом Лайчаком.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написано в Twitter аккаунте министра экономики Азербайджана.

В заявлении говорится, что на встрече обсуждались направления сотрудничества в области расширения взаимной торговли, активизации инвестиционных инициатив, а также развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, что также министр экономики Азербайджана ранее заявлял о планах до 2025 года увеличить объем ненефтяного экспорта вдвое.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni