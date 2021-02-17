Закупки на конкурсной основе в Азербайджане по итогам 2020 г. демонстрируют уверенный рост - госслужба

Бизнес 17 февраля 2021 14:32 (UTC+04:00)
Закупки на конкурсной основе в Азербайджане по итогам 2020 г. демонстрируют уверенный рост - госслужба

БАКУ /Trend/ - Интерес к закупкам на конкурсной основе в течение 2020 года существенно возрос.

Об этом в среду сказал Trend в ходе онлайн-брифинга "Итоги 2020 года" Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана заместитель начальника Госслужбы Мамед Аббасбейли.

По его словам, сумма закупок на конкурсной основе в течение 2020 года превысила 3,5 миллиарда манатов, из которых на открытые электронные тендеры пришлись 930 миллионов манатов, что составляет порядка 14,2 процента от общего объема госзакупок.

"В целом по итогам 2020 года можно сказать, что закупки на конкурсной основе демонстрируют по отношению к показателю 2019 года уверенный рост, а именно на 31,2 процента", - отметил Аббасбейли.

Он добавил, что 90 процентов от всех закупок пришлись на субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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