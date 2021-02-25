В Азербайджане может открыться Торговый дом Нидерландов

БАКУ/Trend/ - Открытие Торгового дома Азербайджана в Нидерландах сыграет положительную роль с точки зрения продвижения азербайджанской продукции.

Об этом, как сообщает Trend, сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в нашей стране госпожой Полин Эйземан. Встреча, проведенная посредством онлайн-платформы, была посвящена азербайджано-нидерландским экономическим связям и их расширению.

Мусаев подчеркнул, что также возможно открытие Торгового дома Нидерландов в Азербайджане в будущем.

”Между Азербайджаном и Нидерландами существуют торговые связи, и в результате нашего совместного сотрудничества мы можем достичь более высоких результатов", – сказал Мусаев.

По его словам, Королевство Нидерланды - аграрная страна: "Азербайджан также обладает большим потенциалом в аграрной сфере, и сотрудничество имеет важное значение для того, чтобы мы могли обмениваться опытом".

"Я надеюсь, что азербайджано-нидерландские связи будут расширяться. Мы можем также принять активное участие в реконструкции на освобожденных землях”, – сказала посол.

Коснувшись возможностей сотрудничества в нескольких сферах, посол Полин Эйземан рассказала о перспективах работы в Азербайджане нидерландских компаний в сферах сельского и водного хозяйств, по ирригационным системам и градостроительству.

На встрече было решено разработать программу, связанную с возможностями сотрудничества.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)