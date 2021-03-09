В Ахалском регионе Туркменистана планируют собрать крупный урожай сельхозкультур
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Между Ассоциацией страховщиков Азербайджана и Центром социальных исследований подписан меморандум о сотрудничестве
«АзИз» и Национальная Академия Авиации Азербайджана провели онлайн конференцию, посвящённую первым летчицам (ВИДЕО)
Генконсулы Азербайджана и Турции в Лос-Анджелесе провели встречу с руководителями пакистанской общины (ФОТО)
Выполнение Карабахского мирного соглашения — основной фактор для мира и безопасности — газета "Azernews"
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Решение проблем военнослужащих и впредь будет в центре внимания государства - спикер парламента Азербайджана
Посол Узбекистана обсудил с советником премьер-министра Латвии перспективы развития двусторонних отношений
Утверждения о возникновении опасных заболеваний после вакцинации не соответствуют действительности - профессор