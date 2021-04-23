Туркменистан предлагает бизнес-возможности для частного сектора Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Туркменистан предлагает определенные бизнес-возможности для швейцарского частного сектора, сообщили Trend в министерстве экономики, образования и науки Швейцарии.

По данным ведомства, эти возможности представлены в текстильной промышленности, нефтегазовой отрасли, а также в сфере инфраструктуры и строительства.

В министерстве отметили, что Туркменистан является членом швейцарской группы голосования при Всемирном банке (ВБ).

"Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) поддерживает Центральноазиатскую водно-энергетическую программу (CAWEP), реализуемую Всемирным банком", - говорится в сообщении министерства.

Целью CAWEP является укрепление благоприятных условий для содействия водно-энергетической безопасности на региональном уровне и в странах-бенефициарах в Центральной Азии.

"CAWEP сотрудничает с Туркменистаном, например, в рамках деятельности по усилению обслуживания национальных гидрометеорологических агентств Центральной Азии. В этом контексте CAWEP помогает национальным гидрометеорологическим агентствам лучше предоставлять полезные и ориентированные на спрос информационные услуги ключевым секторам", - добавили в министерстве.

Как ранее сообщили Trend в министерстве, товарооборот между Швейцарией и Туркменистаном в январе - октябре 2020 года составил 6,97 миллиона швейцарских франков (7,6 миллиона долларов).

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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