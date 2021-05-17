Президент Республики Татарстан РФ прибыл в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Согласно информации, в рамках визита запланированы двусторонняя встреча с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также переговоры в расширенном составе.

Отметим, что Туркменистан и Татарстан сотрудничают в таких направлениях, как нефтеразведка, нефтедобыча, транспортировка газа, автомобиле-, авиа- и судостроение, энергетика, поставки химической продукции, фармацевтика, медицина, строительство, АПК, инновации и информационные технологии.

Как ранее сообщила Trend руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, Туркменистан и Татарстан увеличили двусторонний товарооборот, несмотря на пандемию коронавируса.

Она отметила, что товарооборот между двумя республиками за первое полугодие 2020 года превысил 66 миллионов долларов, что практически вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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