Сенат Казахстана одобрил поправки в республиканский бюджет на 2021-2023 годы

Сегодня в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК депутаты одобрили поправки в Закон «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», передает Trend со ссылкой на Министерство национальной экономики.

«Прогноз макроэкономических показателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики», - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, представляя законопроект в Сенате.

Глава Миннацэкономики отметил, что по итогам апреля текущего года темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до плюс 0,7%. Среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долл. за баррель. Прогноз роста экономики страны улучшен с 2,8% до 3,1%. Номинальный ВВП оценивается в 77,8 трлн тенге. Прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности улучшены с 4,1% до 5,2%, строительстве с 2,5% до 5%, информации и связи с 3,8% до 6,5%.

Таким образом, прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год уточнен на основе скорректированных макроэкономических показателей.

«Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в 7 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана. Гарантированный трансферт из Национального фонда не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге. Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона до 1 850 млрд тенге», - заявил министр.

Что касается расходов республиканского бюджета, то они прогнозируются в 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП.