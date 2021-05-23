В 2020 году АО «Казгеология» проводило геологоразведку в рамках 16 проектов

БАКУ /Trend/ - АО "Казгеология" в 2020 году проводила работы по 16 проектам в рамках государственного геологического изучения недр по госзаданию, и заказчиком этих работ был Комитет геологии Казахстана, сообщили Trend в АО "Казгеология".

Из них по 9 объектам в 2020 году завершены работы и составлены итоговые отчеты согласно действующему законодательству Республики Казахстан (статья 90 Кодекса о недрах и недропользовании).

По остальным 7-ми проектам государственного задания АО "Казгеология" продолжает проведение уже начатых поисковых работ, а именно:

– на медно-цинковое оруденение на площади Таёжное;

– на полиметаллическое оруденение на участке Жанайское в пределах Жезказганского региона;

– на выявление золота и полиметаллов на площади Восточно-Старковское;

– на медно-порфировые руды на участке Херсонский;

– на медно-колчеданные руды в пределах Анастасьевско-Катынадырской зоны;

– на медно-порфировые руды на участке Санасапский;

– на полиметаллы в пределах Такырного рудного поля.

В компании отметили, что по всем вышеперечисленным проектам предусматривается проведение поисков рудных объектов с оценкой прогнозных ресурсов, предварительной геолого-экономической оценкой и обоснованием дальнейших геологоразведочных работ.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)