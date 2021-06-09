ЧБТР работает с азербайджанскими банками для поддержки малого и среднего бизнеса

БАКУ /Trend/ - Для поддержки развития малого и среднего бизнеса в Азербайджане Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) продолжает сотрудничество со своим долгосрочным партнером Turanbank, который имеет все возможности для направления средств компаниям, переживающим беспрецедентный период нестабильности и ограничений, связанный с COVID-19, сказали Trend в ЧБТР.

"В 2019 году Turanbank получил специальную кредитную линию для малого и среднего бизнеса в национальной валюте на 10 миллионов манатов. С этой целью в то время ЧБТР выпустил облигации, номинированные в манатах. Они стали первыми облигациями в национальной валюте, выпущенными многосторонним банком развития в Азербайджане. В этом году мы планируем предоставить Turanbank еще одну кредитную линию для МСП, номинированную в манатах, чтобы местные предприятия могли получать финансирование в местной валюте", - отметили в банке.

По его информации, ЧБТР был одним из основателей Accessbank, который ориентирован на финансирование малого и среднего бизнеса.

"Мы также помогли Accessbank восстановиться после финансового кризиса и вернуться в бизнес. Помимо прямого кредитования азербайджанских банков и предприятий, ЧБТР также участвует в ряде региональных фондов акционерного капитала, созданных для оказания помощи МСП в различных странах, включая Азербайджан, таких как SEAF и ADM CEECAT.

В секторе малых и средних предприятий ЧБТР нацелен на привлечение новых фирм или компаний из недостаточно обслуживаемых секторов или географических регионов, которые обещают создать новые рабочие места. Чтобы охватить максимальное количество малых и средних предприятий, мы в основном предоставляем финансирование через хорошо зарекомендовавшие себя местные финансовые учреждения - посредники. Кредитование через посредников может также охватывать ключевые тематические категории, такие как энергоэффективность, социальная интеграция, нацеливание на особо бедные или изолированные районы, поскольку они обещают создание значительных положительных внешних эффектов, помимо непосредственных выгод от финансирования проекта", - сказали в ЧБТР.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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