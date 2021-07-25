БАКУ /Trend/ - Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией в торговле сельхозпродукцией.

Об этом Trend сообщили в минсельхозе Польши.

Было отмечено, что в последние годы в рамках двусторонних контактов между сторонами проходят встречи как на экспертном, так и на министерском уровне.

"Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с грузинскими партнерами, особенно в сфере деятельности, направленной на увеличение взаимной торговли сельхозпродукцией", - добавили в министерстве.

По словам источника, у Польши положительное сальдо в торговле сельхозпродукцией с Грузией.

"В 2020 году мы экспортировали сельхозпродукцию на рынок Грузии на 22,9 миллиона евро (первая позиция - сахар), в то время как импортировали на 13,4 миллиона евро (в основном вино). По данным за 4 месяца 2021 года отмечен рост товарооборота сельскохозяйственной торговли с Грузией по сравнению с соответствующим периодом 2020 года", - сказал представитель министерства.

(Автор: Тамилла Мамедова)