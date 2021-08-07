Грузия опубликовала данные по индексу внутренних цен производителей на промпродукцию

БАКУ /Trend/ - В Грузии индекс цен отечественных производителей на промышленную продукцию (DPPI) увеличился на 0,2 процента в июне 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Trend со ссылкой на Статистическое управление Грузии.

За указанный период цены на произведенную продукцию выросли на 1 процент.

По сравнению с июнем 2020 года DPPI увеличился на 19,7 процента.

С января по июнь 2021 года экспорт Грузии (без учета незадекларированного экспорта) составил 1,88 миллиарда долларов, что на 25,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля внутреннего экспорта в общем объеме экспорта составила 73,1 процента и составила 1,37 миллиарда долларов, что на 27,6 процента выше показателя аналогичного периода 2020 года.

С января по июнь 2021 года доля десяти ведущих торговых партнеров в общем внутреннем экспорте Грузии составила 79,8 процента. Крупнейшими партнерами были Китай (274 миллиона долларов), Россия (239,5 миллиона долларов) и Турция (155,6 миллиона долларов).

В отчетном периоде медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных статей экспорта, составив 391 миллион долларов США, или 28,4 процента от общего объема экспорта. Экспорт ферросплавов составил 186,3 миллиона долларов США, их доля в общем объеме экспорта составила 13,5 процента.

Третье место занял экспорт виноградного вина, который составил 103,4 миллиона долларов, или 7,5 процента от общего экспорта.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)