В Туркменистане работают над вопросами рационального использования воды в хлопковой отрасли

Бизнес 12 августа 2021 14:31 (UTC+04:00)
В Туркменистане работают над вопросами рационального использования воды в хлопковой отрасли
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