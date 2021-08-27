В Балаханском промпарке зарегистрирован новый резидент

БАКУ /Trend/ - В Балаханском промышленном парке зарегистрирован 23-й по счету резидент.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, им является ООО Zəfər işığı.

По данным ведомства, ООО планирует производить 5,4 миллиона светодиодных ламп в год. Общая инвестиционная стоимость проекта достигает одного миллиона манатов.

На предприятии производственной площадью 1 000 квадратных метров будет создано 20 постоянных рабочих мест.

Отметим, что 16 из 23 резидентов Балаханского промпарка уже функционируют, создано около 800 постоянных рабочих мест.

Основной целью деятельности промпарка является создание благоприятной бизнес-среды для малого и среднего бизнеса в Азербайджане, а также стимулирование повторного использования, переработки и рециркуляции продукции.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni