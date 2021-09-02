ИБР, Саудовская Аравия и Узбекистан подписали соглашение о создании фонда по расширению экономических возможностей

Бизнес 2 сентября 2021 14:33 (UTC+04:00)
ИБР, Саудовская Аравия и Узбекистан подписали соглашение о создании фонда по расширению экономических возможностей

БАКУ/Trend/- Исламский банк развития, Саудовская Аравия и Узбекистан подписали соглашение о создании Фонда по расширению экономических возможностей на 500 млн долларов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на открытии ежегодного заседания Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР).

Глава государства отметил, что новый проект поддержит усилия правительства Узбекистана по сокращению бедности и развитию предпринимательства в республике.

Мы выражаем нашу благодарность Исламскому банку развития и Саудовской Аравии за подписание соглашения о создании фонда в рамках этой конференции», - отметил президент.

Капитал фонда, как ожидается, достигнет 500 млн долларов и будет служить созданию необходимых условий для привлечения молодежи, женщин и сельского населения к предпринимательству, добавил он.

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