Увеличен объем скорректированного бюджета Грузии
Лента новостей
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх "Токио-2020" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанского спортсмена, завоевавшего третью золотую медаль на Летних Паралимпийских играх 2020
В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей собеседования прошли более 3500 человек
В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором
Я в восторге от этих Паралимпийских игр – азербайджанский спортсмен, обладатель трех золотых медалей (ВИДЕО)
Погранслужба Азербайджана прокомментировала сообщения о задержании лидера радикальной группировки «Мужское государство»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой эстакады-насосной станции Сумгайытской электростанции (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента очередного жилого комплекса в рамках проекта льготного жилья в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в сдаче в эксплуатацию средней школы номер 20 в Сумгайыте (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ООО "Азмонбат" в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО)