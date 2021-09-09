В Грузии выросло количество получателей услуг медстрахования

БАКУ /Trend/ - По данным за 6 месяцев 2021 года, в Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество получателей услуг медицинского страхования увеличилось почти на 29 тысяч и составило 635 876 ​​человек, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственной службы страхового надзора Грузии.

Согласно информации, медицинскую страховку в стране имеют 17 процентов населения. В прошлом году этот показатель составлял 16 процентов.

Как отмечается, по состоянию на 30 июня 2021 года, в стране зарегистрированы 18 страховых компаний, имеющих лицензию на страхование жизни.

Лидером рынка в сегменте привлечения премий на страховом рынке является GPIA (57,55 миллиона лари/$18 29 миллиона). На втором месте "Имеди Л" (41,40 миллиона лари/$13,12 миллиона). На третьем месте - "Арди" (26,76 миллиона лари/$8,5 миллиона).

(Автор: Тамилла Мамедова)

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