Китай - крупнейший экспортер автомобилей в Узбекистан

БАКУ/Trend/- За семь месяцев 2021 года в Узбекистан доставлено более 12,200 тысячи автомобилей, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат страны.

С января по июль в страну импортировано автомобилей на сумму 258,3 миллиона долларов из 21 страны. При этом объем импорта автомобилей снизился на 5 983 машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Крупнейшим экспортером автомобилей в Узбекистан является Китай - 3751 машина.

Далее идет Южная Корея с 3187 автомобилями, а Россия заняла третье место с 2589 автомобилями.

За отчетный период Казахстан экспортировал в Узбекистан 1330 автомобилей.

Причем Польша экспортировала 386 автомобилей, Литва - 312, Таиланд - 250, США - 238, Германия - 70, Япония - 56.