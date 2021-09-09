Китай - крупнейший экспортер автомобилей в Узбекистан
БАКУ/Trend/- За семь месяцев 2021 года в Узбекистан доставлено более 12,200 тысячи автомобилей, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат страны.
С января по июль в страну импортировано автомобилей на сумму 258,3 миллиона долларов из 21 страны. При этом объем импорта автомобилей снизился на 5 983 машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Крупнейшим экспортером автомобилей в Узбекистан является Китай - 3751 машина.
Далее идет Южная Корея с 3187 автомобилями, а Россия заняла третье место с 2589 автомобилями.
За отчетный период Казахстан экспортировал в Узбекистан 1330 автомобилей.
Причем Польша экспортировала 386 автомобилей, Литва - 312, Таиланд - 250, США - 238, Германия - 70, Япония - 56.
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