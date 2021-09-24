В Грузии наблюдается рост индекса экспортных цен

БАКУ / Trend / - Индекс экспортных цен (XPI) в Грузии в августе 2021 года увеличился на 2,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Цены на произведенную продукцию выросли на 2,9 процента. По сравнению с августом 2020 года XPI увеличился на 13,7 процента.

В указанный период цены на продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров снизились на 19,2 процента.

При этом цены на промышленную продукцию выросли на 16,7 процента, а на водоснабжение и канализацию – на 61,1 процента.

Индекс цен на импорт (MPI) увеличился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с августом 2020 года показатель вырос на 20,8 процента.

По сравнению с августом 2020 года цены на произведенную продукцию были на 20,8 процента выше. На продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров был зарегистрирован рост цен на 20,3 процента, в то время как цены на электроэнергию, газ, пар и кондиционирование воздуха снизились на 53,3 процента.

Что касается водоснабжения и канализации, то цены выросли на 16,1 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)