Турция готова инвестировать в восстановление Карабаха

БАКУ /Trend/ - Турция готова вкладывать инвестиции в проекты Азербайджана, в частности в восстановление Карабаха.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава Офиса по инвестициям при Администрации Президента Турции Ахмет Бурак Даглыоглу в среду в ходе Саммита по инвестициям и культуре Азербайджана, организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса и Молодежным форумом Организации исламского сотрудничества (ОИС) при поддержке министерств экономики и культуры.

Он отметил, что внешние прямые инвестиции способствуют развитию экономики страны.

«Мы поддерживаем трансграничные проекты с 2003 года. С этого периода наши инвестиции в такие проекты составили свыше 3 миллиардов долларов, а доля стран Организации исламского сотрудничества - свыше 50 процентов», - сказал Ахмет Бурак Даглыоглу.

По его мнению, потенциал стран-членов ОИС гораздо больше: "Мы должны продвигать инвестиции и между странами ОИС. Помимо этого, я считаю важным шагом поддержку стартапов, и мы как инвесторы должны помогать развитию этого сектора".

(Автор: Садраддин Агджаев)