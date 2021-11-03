Туркменистан значительно сократил импорт пшеницы из стран ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-августе 2021 года экспортировали в Туркменистан 27,1 тыс. тонн пшеницы на 6,7 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию.

Экспорт пшеницы в количественном выражении сократился на 43,9 процента, а в стоимостном - на 38,6 процента по сравнению с январем-августом прошлого года.

По данным комиссии, 97,4 процента экспорта пшеницы в Туркменистан пришлось на Казахстан – 26,4 тыс. тонн, а 2,6 процента - на Россию (707,1 тонны).

Отметим, что с января по август 2021 года страны ЕАЭС экспортировали продукцию на 319,6 миллиардов долларов, что на 38,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Странами-участницами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Армения.