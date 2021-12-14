Зарубежные инвестиции в экономику Азербайджана достигли $57 млн – министр

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев 2021 года зарубежные инвестиции в экономику Азербайджана достигли 57 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе азербайджано-турецко-грузинского бизнес-форума в Баку.

«Инвестиции Азербайджана в экономики других стран также растут. Инвестиции в ненефтяной сектор составляют порядка 25 процентов от общего объема инвестиций. Рост ВВП Азербайджана за 11 месяцев составил 5,3 процента, а рост ненефтяного сектора экономики превысил шесть процентов», - сказал Джаббаров.

По словам министра, цель правительства - превратить Азербайджан в транспортный, инвестиционный и IT-хаб региона.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)