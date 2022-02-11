Туркменистан нарастил торговлю с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - По итогам января-ноября 2021 года товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном составил 200,1 миллиона долларов по сравнению c 118,1 миллиона долларов за аналогичный период 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Статистический комитет Казахстана.

Доля Туркменистана в общем товарообороте Казахстана за отчетный период составила 0,2 процента по сравнению с 0,1 процента за 2020 год.

Экспорт Туркменистана в Казахстан с января по ноябрь 2021 года составил 40,6 миллиона долларов по сравнению с 46,8 миллиона долларов за тот же период 2020 года.

Доля Туркменистана в общем объеме казахстанского экспорта за отчетный период 2021 года составила 0,1 процента, что идентично показателю аналогичного периода 2020 года.

В свою очередь импорт Туркменистана из Казахстана за отчетный период составил 159,4 миллиона долларов против 71,3 миллиона долларов за аналогичный период 2020 года.

Доля Туркменистана в общем объеме казахстанского импорта по итогам января-ноября 2021 года составила 0,3 процента по сравнению с 0,2 процента за аналогичный период 2020 года.