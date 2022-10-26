Казатомпром рассматривает Транскаспийский маршрут в качестве альтернативного для поставок

БАКУ /Trend/ - Казатомпром рассматривает Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в качестве альтернативного маршрута для поставок продукции клиентам.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении компании.

«Казатомпром продолжает отслеживать ситуацию с санкциями против России и их потенциальное влияние на транспортировку готовой продукции через территорию РФ. На сегодняшний день каких-либо ограничений, связанных с поставками готовой продукции клиентам Компании по всему миру, не наблюдается. Казатомпром успешно отгрузил законтрактованные объемы третьего квартала через свой регулярный маршрут без каких-либо перебоев или проблем, связанных с логистикой/страхованием. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), который успешно используется Компанией в качестве альтернативного маршрута с 2018 года, способствует нивелированию риска недоступности основного маршрута по какой-либо причине», - говорится в заявлении.

Как отмечает компания, для транспортировки ядерных материалов, относящихся к классу 7, необходимо получить разрешения уполномоченных государственных органов тех юрисдикций, через территории которых осуществляется перевозка.

«У Компании имеется разрешение на транзит урана со своих рудников в Казахстане через ТМТМ в объеме до 3 500 тонн. Казатомпром продолжает работу по увеличению данной квоты, а также продолжает оказывать содействие своим партнерам по совместным предприятиям (СП) в их усилиях по получению необходимых разрешений для транспортировки готовой продукции по Транскаспийскому маршруту на случай, если партнеры по СП предпочтут получать свою долю продукции не через регулярный маршрут, который проходит через порт Санкт-Петербурга». – сообщает компания.

Отмечается, что транспортировка урановой продукции через ТМТМ по Черному морю требует использования зафрахтованных морских судов, в связи с отсутствием коммерческих судоходных компаний, осуществляющих свою деятельность на данном маршруте. С целью повышения экономической эффективности использования зафрахтованных судов, материал консолидируется в грузинском порту Поти.

«В настоящее время определенный объем продукции Казатомпрома находится в процессе транзита на западные рынки через ТМТМ. Груз, принадлежащий КАП, прибыл в порт Поти без каких-либо затруднений, и в настоящее время ожидает прибытия дополнительного материала для консолидации и погрузки на судно для дальнейшей транспортировки в конечный пункт назначения. Транзит предыдущих и текущих поставок материала, принадлежащего Казатомпрому, осуществляется на основании обязательств КАП по поставке перед конечным потребителем, принимающим право собственности на материал в пункте назначения. Тем не менее, когда сырье казахстанского происхождения с СП отправляется по ТМТМ второму партнеру по СП, власти транзитных стран запрашивают детали и соответствующие документы на поставку между СП и потенциально вторым партнером по СП. Поскольку необходимая документация рассматривается в юрисдикциях, через которые проходит ТМТМ, впервые, существует повышенный риск возникновения задержек. Материал, который в настоящее время находится в пути для последующей консолидированной транспортировки совместно с грузом КАП, ожидающим в порту Поти, поступает от ТОО «СП «Инкай», и данная поставка в настоящее время задерживается. В случае если данная часть партии и/или возможные будущие поставки через ТМТМ, оперируемые партнерами по СП, задержатся, возникает риск влияния такой задержки на ожидания Компании на 2022 год по консолидированным продажам и консолидированной выручке», - говорится в заявлении.

Независимо от того, говорится в заявлении, поставляется ли уран Казатомпромом или его партнерами по СП, он не меняет своего происхождения до момента прибытия на западные конверсионные предприятия.