ВБ нацелен на поддержку государственных реформ в Азербайджане - глава представительства

БАКУ /Trend - Всемирный банк нацелен на поддержку государственных реформ, стимулирующих инвестиции в "зеленые" технологии в Азербайджане.

Об этом сказала в среду глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл в ходе панельной сессии на тему «Определение новых способов ускорения «зеленой» трансформации в Азербайджане», передает Trend.

По ее словам, одной из наиболее перспективных областей развития в Азербайджане является производство низкоуглеродного водорода. Тут у страны имеется чрезвычайно широкий потенциал.

Наряду с этим, безусловно, Азербайджан обладает большими возможностями в сфере альтернативных источников энергии как на суше, так и на воде, а также использования высоких технологий в своем производстве и многих других возможностей, добавила глава представительства.

«Мы приветствуем инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования. Однако необходимо расширять возможности в этом направлении, так как Азербайджан обладает высоким потенциалом стать мировым лидером и новатором в развитии «зеленой» энергетики», - сказала Майкл.

Отметим, что в отчете ВБ «Азербайджан: на пути к «зеленому» росту» говорится, что «зеленый» водород обладает значительным потенциалом в странах с большими ресурсами возобновляемой энергии, таких как Азербайджан, и, как ожидается, со временем станет конкурентоспособным по объему и стоимости.