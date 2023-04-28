Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Бизнес

Wildberries рассматривает возможность выхода на рынки Азербайджана, Грузии и Таджикистана

Бизнес Материалы 28 апреля 2023 10:38 (UTC +04:00)
Wildberries рассматривает возможность выхода на рынки Азербайджана, Грузии и Таджикистана

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Онлайн-ретейлер Wildberries рассматривает вопрос выхода на рынки новых для себя стран - Азербайджана, Грузии и Таджикистана. Об этом журналистам сообщила основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

"В СНГ мы думаем расширяться, некоторые страны находятся между нами и той страной, где мы работаем. Например, думаем о таких странах, как Азербайджан, Таджикистан, а также Грузия", - сказала Бакальчук и добавила, что о сроках выхода на этих рынки говорить преждевременно.

Лента

Лента новостей

Читать все новости