В Азербайджане продолжаются мероприятия по переводу центров KOBİA на цифровую платформу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Берлине состоялось 19-ое ежегодное собрание Международной сети малых и средних предприятий (INSME), в котором приняло участие Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), сообщает во вторник Trend.

Согласно данным агентства, на собрании была представлена ​​информация о поддержке и электронизации услуг, предоставляемых со стороны KOBIA малому и среднему бизнесу в Азербайджане, а также о поддержке инновационных инициатив.

Председатель правления KOBIA Орхан Мамедов отметил, что продолжаются мероприятия по переводу центров обслуживания малого и среднего бизнеса на цифровую платформу. Кроме того, по информации Орхана Мамедова растет число малых и средних предприятий, получивших сертификат "Стартап", который предоставляет налоговые льготы для инновационных инициатив предпринимателей, а также число воспользовавшихся грантовой поддержкой предприятий.

Отметим, что Международная сеть малых и средних предприятий (INSME) объединяющяя около 70 членов из разных стран мира, способствует расширению обмена опытом между учреждениями, работающими в сфере малого и среднего бизнеса, а также применения передовых механизмов в этой сфере государственно-частному диалогу и международному партнерству. KOBIA является членом INSME с 2020 года. В 2022 году в Баку при организации KOBIA состоялось 18-е ежегодное собрание INSME, посвященное теме "Укрепление малого и среднего бизнеса: диверсификация экономики и зеленое развитие".