Названы основные покупатели продукции Азербайджана в январе

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по статистике Азербайджана назвал страны, в которые в январе 2024 года был осуществлен основной экспорт азербайджанской продукции, сообщает Trend.

Согласно информации, четверть от объема экспорта, а именно 25,5 процента, в январе пришлась на Италию.

В тройке крупных покупателей азербайджанской продукции - Турция (16,5 процента от экспортного объема) и Израиль - 16,2 процента.

Также экспорт осуществлялся в Таиланд (6,3 процента), Португалию (4,8 процента), Индию (4,3 процента), Тунис (4,2 процента), РФ - 4,1 процента, Грузию - 3,5 процента, Болгарию - 3,2 процента, Индонезию - 2,9 процента, Грецию - 2,4 процента, Испанию - 2,2 процента.

Доля Украины и Бельгии в экспорте - по 0,4 процента.

На Кыргызстан, Румынию, Объединенные Арабские Эмираты, Мальту и США пришлись по 0,3 процента на каждую из них.

В целом за указанный период юридические и физические лица Азербайджана осуществляли торговые операции со своими партнерами в 131 стране мира. Продукция экспортировалась в 72 страны. импорт осуществлялся из 124 стран.