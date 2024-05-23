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Дополнения к механизмам стимулирования инвестиций в туристическую отрасль Азербайджана находятся в процессе разработки

Бизнес Материалы 23 мая 2024 15:47 (UTC +04:00)
Дополнения к механизмам стимулирования инвестиций в туристическую отрасль Азербайджана находятся в процессе разработки

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Дополнения к механизмам стимулирования инвестиций в туристическую отрасль Азербайджана находятся в процессе разработки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.

"Фактически, продвижение инвестиций в туризм уже предусмотрено действующим законодательством, и соответствующие меры реализуются Государственным агентством по туризму. В настоящее время у нас существует несколько механизмов стимулирования в этой области. Дополнения к этим механизмам также находятся в процессе разработки", - сказала она.

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