Нефтяная корзина ОПЕК 4 января подорожала

5 января 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК четвертого января составила 66,13 доллара за баррель, что на 1,01 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу в рамках коррекции.

По состоянию на 12:15 пятницы, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 0,29 процента - до 67,86 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,15 процента — до 61,82 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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