Нефтяная корзина ОПЕК 11 января незначительно подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 11 января составила 67,38 доллара за баррель, что на 0,14 доллара больше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу снижаются в рамках коррекции.

По состоянию на 16:05 пятницы, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,25 процента - до 69,09 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,64 процента — до 63,39 доллара за баррель.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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