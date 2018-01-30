Цены на нефть продолжают снижаться после достижения максимумов более чем за три года

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться после достижения в конце прошлой недели максимумов более чем за три года, сообщает Интерфакс.

Кроме того, трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией в Венесуэле.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,5 (0,72%) - до $68,96 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $1,06 (1,5%) и составляла $69,46 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль утром во вторник снизились на $0,7 (1,07%) - до $64,86 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $0,58 (0,88%) и составляла $65,56 за баррель.

Негативное влияние на рынок оказала новость о том, что количество действующих нефтедобывающих установок в США выросло на 12 единиц за неделю, завершившуюся 19 января, и составило 759, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes.

Недельный рост "был максимальным с марта, и всего 8 буровых отделяет нас от прошлогоднего рекорда, зафиксированного 11 августа", отметил экономист по энергетике WTRG Economics Джеймс Уильямс.

Венесуэла "остается основным риском крупных перебоев в поставках", полагает он. "Если произойдет полная остановка экспорта нефти из Венесуэлы, ОПЕК увеличит производство для компенсации, но это займет месяц или больше, поэтому будет скачок цен до тех пор, пока на рынке не появятся другие поставщики", - заявил Уильямс.

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