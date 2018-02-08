SOFAZ в 2017 году увеличил активы на 8%

БАКУ /Trend/ - На первое января 2018 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 8,02 процента по сравнению с началом прошлого года (33,147 миллиарда долларов), составив 35,806 миллиарда долларов, говорится в сообщении SOFAZ, распространенном в четверг.

"Рост активов связан с бюджетными доходами Фонда, в том числе с прибылью от управления средствами и курсовой разницы", - сказано в сообщении.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в 2017 году составили 11 053,9 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 11,03 миллиарда манатов, от транзитных операций - 23,9 миллиона манатов, бонусные выплаты - 2,4 миллиона манатов, транзитные доходы - 17,9 миллионов манатов, поакровые выплаты – 3,6 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за прошлый год составили 1 083,6 миллиона манатов, а внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам 2017 года составили 876,2 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 6,1 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 105 миллионов манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 70 миллионов манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде было израсходовано 17 миллионов манатов. Также 20,5 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Кроме того, с целью обеспечения макроэкономической стабильности в Центральный банк Азербайджана было переведено 3 949,5 миллиона манатов. Расходы на финансирование доли Азербайджана в проекте строительства НПЗ STAR составили 735,4 миллиона манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам прошлого года составили 18,1 миллиона манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на восьмое февраля составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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