Консорциум TAP привержен идее расширения трубопровода

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) привержен идее его расширения посредством строительства компрессорных станций, сказал генеральный директор TAP Вальтер Пираер в интервью изданию Natural Gas World.

"Мы намерены расширять трубопровод, строя компрессорные станции. Это будет открытый процесс, при условии совместного одобрения энергетических регуляторов трех стран [Греции. Албании и Италии]. Процедура Open Season [для оценки необходимой пропускной мощности трубопровода] будет организовываться каждые два года", - сказал Пираер.

Затронув вопрос финансирования проекта, Пираер отметил, что консорциум TAP ведет переговоры с различными банками и экспортно-кредитными агентствами для покрытия финансирования проекта.

"Из совокупной стоимости проекта - 4,5 миллиарда евро, на данный момент израсходовано около трех миллиардов", - сказал Пираер.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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