Консорциум TAP привержен идее расширения трубопровода

9 февраля 2018 08:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP) привержен идее его расширения посредством строительства компрессорных станций, сказал генеральный директор TAP Вальтер Пираер в интервью изданию Natural Gas World.

"Мы намерены расширять трубопровод, строя компрессорные станции. Это будет открытый процесс, при условии совместного одобрения энергетических регуляторов трех стран [Греции. Албании и Италии]. Процедура Open Season [для оценки необходимой пропускной мощности трубопровода] будет организовываться каждые два года", - сказал Пираер.

Затронув вопрос финансирования проекта, Пираер отметил, что консорциум TAP ведет переговоры с различными банками и экспортно-кредитными агентствами для покрытия финансирования проекта.

"Из совокупной стоимости проекта - 4,5 миллиарда евро, на данный момент израсходовано около трех миллиардов", - сказал Пираер.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MaksimTsurkov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
TAP находится на интенсивной стадии реализации - албанский министр
Энергетика 7 февраля 15:42
Консорциум TAP привержен идее расширения трубопровода
Энергетика 6 февраля 16:50
Пересмотрит ли EIB объем кредита для TAP?
Энергетика 6 февраля 16:14
TAP удовлетворит 40% спроса на газ в Болгарии
Энергетика 31 января 11:22
Итальянская компания о статусе проекта интерконнектора с TAP
Энергетика 24 января 10:22
Строительство TAP завершено на 65% - консорциум
Энергетика 23 января 13:36
Рассматривается возможность подключения Венгрии к «Южному газовому коридору» (эксклюзив)
Энергетика 23 января 12:24
Испанская Enagas обнародовала объем инвестиций в TAP
Энергетика 23 января 11:49
Швейцарская компания о ходе подготовки к закупкам азербайджанского газа
Энергетика 22 января 17:24
Консорциум ТАР о ходе строительства трубопровода в Греции и Албании
Энергетика 18 января 10:09
В ходе работ в Италии консорциум TAP произвел вырубку больных оливковых деревьев
Энергетика 12 января 17:51
TAP усилит энергобезопасность Италии и всей Европы - управляющий директор
Энергетика 12 января 12:09
На долю TAP пришлась основная часть иностранных инвестиций в энергетическую сферу Албании
Энергетика 12 января 10:28
В Албании очищено свыше 165 километров территории по маршруту ТАР – министр
Энергетика 11 января 10:32
Около 50% маршрута TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние
Энергетика 10 января 16:24
Итальянская компания о ходе строительства микротоннеля в рамках проекта TAP
Энергетика 9 января 17:44
Еврокомиссия выделит 14 млн евро на проект TAP
Энергетика 9 января 17:38
Внесены изменения в маршрут TAP в Греции
Энергетика 8 января 17:45