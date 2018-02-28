Завод SOCAR Polymer начал тестовое производство полипропилена (ФОТО)

"Производство первой продукции на заводе (аммиак) будет запущено в августе, а в октябре планируется начать производство карбамида. 150 тысяч тонн продукции будут обеспечивать потребление на внутреннем рынке, что позволит ежегодно экономить Азербайджану 55 миллионов долларов, которые тратятся на импорт карбамида. Оставшиеся 450-500 тысяч тонн продукции будут направлены на экспорт", - сказано в сообщении.