Завод SOCAR Polymer начал тестовое производство полипропилена (ФОТО)

28 февраля 2018 13:19 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - На заводе SOCAR Polymer азербайджанской госкомпании в Сумгайыте накануне в тестовых целях была произведена первая партия полипропилена, говорится в сообщении SOCAR в среду.
Отмечается, что процесс первого производства происходил при участии президента компании Ровнага Абдуллаева. В рамках рабочего визита Абдуллаев посетил предприятия ПО "Азерикимья", карбамидный завод и завод SOCAR Polymer.
"В настоящее время продолжаются работы по обновлению технологических установок ПО "Азерикимья". Помимо этого на предприятии ведутся работы по строительству новых установок и вспомогательных площадок. Модернизация "Азерикимья" завершится в 2019 году", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на карбамидном заводе SOCAR строительство находится на стадии завершения, и через месяц будут начаты тестово-наладочные работы.
"Производство первой продукции на заводе (аммиак) будет запущено в августе, а в октябре планируется начать производство карбамида. 150 тысяч тонн продукции будут обеспечивать потребление на внутреннем рынке, что позволит ежегодно экономить Азербайджану 55 миллионов долларов, которые тратятся на импорт карбамида. Оставшиеся 450-500 тысяч тонн продукции будут направлены на экспорт", - сказано в сообщении.
Отмечается, что завод по производству полипропилена в рамках проекта SOCAR Polymer будет запущен во втором квартале текущего года, а завод по производству полиэтилена - в четвертом квартале года.
"В ходе осмотра оборудования, установленного в зоне экструзии, был дан старт процессу разрезания пропиленовых гранул, и в тестовых целях была произведена первая продукция полипропилена", - говорится в сообщении.
Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.
(Автор: Максим Цурков)

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