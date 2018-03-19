Баркиндо: Азербайджан играет важную роль в поддержке сделки ОПЕК (Версия 2)

19 марта 2018 16:32 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:30)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в поддержке сделки ОПЕК + по сокращению добычи нефти.

Об этом на пресс-конференции в понедельник в Баку сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо.

Он отметил, что ОПЕК и Азербайджан продолжают сотрудничество по определению наиболее выгодных действий для поддержания цен на нефть на мировом рынке.

"Я выражаю благодарность Азербайджану за поддержку этого исторического соглашения, сыгравшего важную роль в самое тяжелое для нефтяного рынка время", - сказал Баркиндо.

Он подчеркнул, что продление соглашения будет обсуждаться на конференциях в июне и в ноябре 2018 года, министрами энергетики стран-членов ОПЕК, а также стран-участниц соглашения ОПЕК+.

"Мы рады сообщить, что почти все страны-участницы соглашения по сдерживанию добычи нефти следуют своим обязательствам на 100 процентов. Страны ОПЕК + продолжат вести работу в рамках изучения эффективности соглашения и ее дальнейшего продления", - сказал Баркиндо.

Генеральный секретарь отметил, что планирует посетить и другие страны, участвующие в соглашении ОПЕК +.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

(Автор: Али Мустафаев)

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