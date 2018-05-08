Показатели по ключевым сырьевым товарам пока остаются стабильными - эксперт

БАКУ /Trend/ - В текущем квартале показатели по ключевым сырьевым товарам пока остаются стабильными, считает глава отдела стратегий инвестиционного банка Saxo Bank на товарно-сырьевых рынках Оле Слот Хансен.

Тем не менее, как сообщил Trend во вторник Хансен, ситуация на рынке осложнилась на фоне напряженности в торговой сфере и геополитике, а также в связи с укреплением доллара США.

На энергетический сектор, особенно цены на сырую нефть, которые, по словам Хансена, поддерживаются благодаря установленным ОПЕК и Россией ограничениям добычи и стабильному спросу, благоприятно повлияло повышение геополитических рисков, вызванное возможностью принятия Трампом 12 мая решения о выходе из ядерной сделки с Ираном. Как следствие, возможно либо расширение диапазона выручки от продажи сырой нефти, либо уменьшение надбавки за риск, которая в последние недели увеличивалась.

"В ближайшие несколько дней можно ожидать, вероятно, важнейшего события после заключения в декабре 2016 года соглашения между ОПЕК и Россией о сокращении нефтедобычи для поддержания уровня цен. До 12 мая президент США Дональд Трамп примет решение по поводу Ирана. Речь идет о сделке, заключенной 14 июня 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами, в результате которой с Ирана сняли санкции в обмен на ограничение ядерной программы страны. Если Трамп примет решение выйти из данного договора, это создаст риск резкого скачка мировых цен на нефть, что, в конечном счете, может оказаться контрпродуктивным с учетом влияния на глобальный рост и уровень инфляции. Другие стороны договора выступают за его сохранение. При этом повторное введение американских санкций негативно отразится на способности Ирана проводить финансовые операции в долларах. Даже, несмотря на то, что Иран не экспортирует нефть в США, выход Америки из договора может привести к полному прекращению или в лучшем случае снижению спроса со стороны европейских союзников США, Японии и Южной Кореи, то есть к повторению ситуации 2012-2015 годов, когда на Иран были наложены санкции", - сказал Хансен.

Отметим, что снятие санкций в начале 2016 года позволило увеличить объем добычи иранской нефти на один миллион баррелей в сутки до 3,8 миллионов баррелей в сутки. В случае повторного введения санкций без увеличения добычи другими членами ОПЕК суточный объем добычи может сократиться примерно на 300-500 тысяч баррелей иранской нефти.

Хансен заметил, что цены на нефть марки Brent, являющейся международным ценовым ориентиром, значительно выросли на фоне сохраняющихся геополитических рисков, обусловленных противостоянием США и Ирана, а также из-за продолжающегося сокращения объема добычи в Венесуэле, что привлекает наибольшее внимание. Кроме того, по его словам, в первом квартале наблюдался высокий уровень мирового спроса, и в сочетании с сохранением лимитов на добычу, установленных ОПЕК и Россией, которые прямо заявляют о целевой цене в 80 долларов за баррель, это способствовало значительному увеличению числа спекулятивных сделок на повышение цен.

"Сегодня значительные различия в ценах на американском рынке обусловлены ростом добычи американской сланцевой нефти, ограниченной мощностью нефтепроводов и расстоянием до экспортных терминалов на побережье Мексиканского залива. Объем добычи американской нефти продолжает расти, и в этих условиях возникают определенные сложности. Трубопроводы все чаще эксплуатируются на пределе их мощности, и это обусловливает разницу между ценой на нефть, добываемой в Пермианском бассейне в Западном Техасе, и ценами на всей остальной территории США. Цена на нефть в главных центрах экспорта нефти на побережье Мексиканского залива, в частности в Луизианском шельфовом нефтяном терминале (LOOP), гораздо ближе к цене на нефть марки Brent, которая является международным ценовым ориентиром. По сути, был определен более высокий целевой уровень цены на нефть Brent — немного ниже 82 долларов США за баррель. Это частичное (на 61,8 процента) восстановление цены после ее падения в 2014–2016 годах. Однако результат зависит от возможности сохранения текущего уровня надбавки за неосновной риск, которая колеблется от 5 до 10 долларов", - считает Хансен.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.