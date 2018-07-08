Вьетнам заинтересован в создании СП с Азербайджаном в нефтегазовой сфере (Эксклюзив)

8 июля 2018 22:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вьетнам заинтересован в участии азербайджанской госкомпании SOCAR в национальной нефтегазовой промышленности, энергетической инфраструктуре, а также создании совместных предприятий в данной области, сообщил Trend источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, Вьетнам также заинтересован в участии SOCAR в модернизации нефтегазовой промышленности страны.

Источник добавил, что сегодня обсуждаются возможности прохождения вьетнамскими специалистами тренингов и практики на предприятиях SOCAR.

Уже имеется договоренность продолжить сотрудничество на уровне государственных нефтяных компаний в сфере маркетинга в нефтегазовой сфере, включая такие вопросы, как торговля нефтью, природным газом и продуктами нефтехимической промышленности, а также реализация совместных проектов в данной сфере, сообщил источник.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Вьетнамом в январе-апреле 2018 года составил 15,86 миллиона долларов. На экспорт азербайджанской продукции во Вьетнам пришлось около 630 тысяч долларов. За год товарооборот между двумя странами вырос на 65,2 процента.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Подписчики АМИ Trend могут прочитать эксклюзивные материалы до их публикации в открытом доступе. Подробнее с новостными продуктами агентства можно ознакомиться по этой ссылке.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вьетнам выступил за развитие отношений с США
Другие страны 8 июля 19:10
Азербайджанка погибла в результате несчастного случая в Турции (ФОТО)
Происшествия 8 июля 15:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 89 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 8 июля 09:23
Открытие торгпредства Польши в Азербайджане стимулирует дальнейший рост торговли и взаимных инвестиций– министр (Эксклюзив)
Бизнес 7 июля 20:39
TRT World посвятил передачу освобождённому от армянской оккупации азербайджанскому селу Гюннут (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 7 июля 13:38
Азербайджанские мужчины в два раза чаще вступают в брак после 35 лет, чем женщины
Общество 7 июля 10:04
Лента новостей
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Другие страны 8 июля 23:51
В Саудовской Аравии два человека погибли при нападении на пост полиции
Арабские страны 8 июля 23:22
Азербайджанские гимнасты стали первыми в синхронных прыжках на батуте на Кубке мира в Швейцарии
Общество 8 июля 23:03
В Мексике в результате ряда нападений на бары убиты не менее 15 человек
Другие страны 8 июля 22:33
Во французском Бордо вспыхнул крупный пожар
Европа 8 июля 22:10
В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек, 73 ранены (ФОТО) (Обновлено)
Турция 8 июля 21:41
Шесть российских туристов пострадали в ДТП на юго-западе Турции
Турция 8 июля 21:19
Несколько сотен человек отравились в одном из ресторанов Кувейта
Арабские страны 8 июля 20:38
Британское правительство согласовало стратегию по Brexit
Европа 8 июля 20:12