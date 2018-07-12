БАКУ /Trend/ - Приостановлено электроснабжение ряда регионов Азербайджана, сказал в четверг Trend глава отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

В целях безопасности, в связи с пожаром на полях около города Евлах и в Агсуинском районе, где проходят линии Мингячевирской ТЭС, электроснабжение ряда регионов республики было приостановлено.

После устранения опасности подача электроэнергии будет восстановлена, сказал Бабанлы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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